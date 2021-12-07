Альба может пропустить матч с «Баварией»
20:40
Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба может пропустить заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов из-за мышечного дискомфорта, передает Diario Sport
Вингер заканчивал матч с «Реал Бетисом» с чувством дискомфорта. Решение по участию игрока в противостоянии с «Баварией», медперсонал примет после общей тренировки на Альянц Арене.
Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени
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