Альба может пропустить матч с «Баварией»

Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба может пропустить заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов из-за мышечного дискомфорта, передает Diario Sport

Вингер заканчивал матч с «Реал Бетисом» с чувством дискомфорта. Решение по участию игрока в противостоянии с «Баварией», медперсонал примет после общей тренировки на Альянц Арене.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени