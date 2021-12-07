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Альба может пропустить матч с «Баварией»

20:40

Крайний защитник «Барселоны» Жорди Альба может пропустить заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов из-за мышечного дискомфорта, передает Diario Sport

Вингер заканчивал матч с «Реал Бетисом» с чувством дискомфорта. Решение по участию игрока в противостоянии с «Баварией», медперсонал примет после общей тренировки на Альянц Арене.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры