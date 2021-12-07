«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
19:53
Стали известны стартовые составы «Лейпцига» и «Манчестер Сити» на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Лейпциг»: Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Нкунку, Собослаи, Форсберг, Андре Силва.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко, Гюндоган, Фернандинью, де Брейне, Фоуден, Грилиш, Махрез.
Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
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