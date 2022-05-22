Надаль рассказал, что приобрел билеты на финальный матч Лиги чемпионов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что уже купил билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

«Ну, я здесь для того, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос»? Но, конечно, у меня уже есть билеты на матч (улыбается)», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Ключевая игра турнира состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» 28 мая

В Париже Надаль также находится из-за Открытого чемпионата Франции, который сегодня, 22 мая стартовал.