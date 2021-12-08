Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствует на матчи команды с «Зенитом».

После первого тайма 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов счет 2:1 в пользу питерской команды.

На данный момент у «Челси» и «Ювентуса» по 12 очков в группе, у «Зенита» 4 очка.