Абрамович приехал на матч «Зенит» — «Челси» в Санкт-Петербурге
21:40
Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствует на матчи команды с «Зенитом».
После первого тайма 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов счет 2:1 в пользу питерской команды.
На данный момент у «Челси» и «Ювентуса» по 12 очков в группе, у «Зенита» 4 очка.
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