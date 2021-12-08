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Абрамович приехал на матч «Зенит» — «Челси» в Санкт-Петербурге

21:40
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Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствует на матчи команды с «Зенитом».

После первого тайма 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов счет 2:1 в пользу питерской команды.

На данный момент у «Челси» и «Ювентуса» по 12 очков в группе, у «Зенита» 4 очка.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры