УЕФА жестко выступил против создания Суперлиги
УЕФА на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу намерения нескольких английских, испанских и итальянских клубов объявить о создании европейской Суперлиги.
Как отмечается в заявлении, УЕФА, а также главные лиги Европы предпримут все меры, чтобы помешать появлению нового турнира.
Ранее появилась информация, что УЕФА запретит таким клубам участвовать в еврокубках, а также подаст иск на сумму 50-60 миллиардов евро против них.
Полностью заявление УЕФА:
«УЕФА, Английская футбольная ассоциация и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, Федерация футбола Италии и Серия А узнали, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании так называемой Суперлиги.
Если это случится, то хотим подчеркнуть, что мы — УЕФА и все вышеназванные европейские федерации и лиги, а также ФИФА и другие члены — будем едины в намерении остановить этот циничный проект; проект, основанный на корыстных интересах нескольких клубов во времена, когда обществу требуется единство как никогда ранее.
Мы рассмотрим все меры, которые нам доступны на всех уровнях, юридических и спортивных, чтобы помешать этому. Футбол основан на открытых соревнованиях и спортивных заслугах. Он не может существовать по-другому.
Клубам будет запрещено участвовать в любых внутренних, европейских чемпионатах, а также на мировой арене. Их игроки не смогут представлять национальные сборные.
Мы благодарим те клубы в других странах, особенно во Франции и Германии, которые отказались участвовать в этом. Мы призываем всех любителей футбола, болельщиков и политиков присоединиться к борьбе против этого проекта, если он будет объявлен.
Этот настойчивый личный интерес нескольких клубов зашел слишком далеко. Достаточно значит достаточно".
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