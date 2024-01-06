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Сегодня, 17:22

В бразильском клубе «Баия» прокомментировали слухи о возможном переходе защитника Байи в ЦСКА

Алина Савинова
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Каду Санторо, генеральный директор бразильского клуба «Баия», отреагировал на слухи о том, что защитник Матеус Баия получил предложение от ЦСКА.

Ранее об этом сообщил журналист Кайо Леони. Однако, по его словам, 24-летний футболист отказался от перехода в московский клуб в связи с конфликтом на территории Украины.

«Мы не получали никаких предложений от ЦСКА по Матеусу Баия», — цитирует Санторо Sport24.

Всего футболист провел за бразильскую команду 116 матчей, в которых отметился 4 голами и 8 результативными передачами.

ЦСКА по итогам 18 туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610143-v-brazilskom-klube-baiya-otreagirovali-na-slukhi-o-vozmozhnom-perekhode-zashchitnika-bayi-v-tsska
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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