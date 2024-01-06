В бразильском клубе «Баия» прокомментировали слухи о возможном переходе защитника Байи в ЦСКА

Каду Санторо, генеральный директор бразильского клуба «Баия», отреагировал на слухи о том, что защитник Матеус Баия получил предложение от ЦСКА.

Ранее об этом сообщил журналист Кайо Леони. Однако, по его словам, 24-летний футболист отказался от перехода в московский клуб в связи с конфликтом на территории Украины.

«Мы не получали никаких предложений от ЦСКА по Матеусу Баия», — цитирует Санторо Sport24.

Всего футболист провел за бразильскую команду 116 матчей, в которых отметился 4 голами и 8 результативными передачами.

ЦСКА по итогам 18 туров занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.