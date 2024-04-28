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«Атлетико Минейро» на выезде обыграл «Куябу», Бруно Фукс получил красную карточку

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетико Минейро» в матче 4-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Куябу» со счетом 3:0.

Отличились Эдуардо Варгас, Густаво Скарпа и Паулиньо, который реализовал пенальти. На 86-й минуте защитник гостей Бруно Фукс, арендованный у ЦСКА, получил красную карточку.

«Атлетико Минейро» с 8 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Куяба» без набранных очков и забитых голов — на последней строчке.

Бруно Фукс
ФК Атлетико Минейро
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