«Атлетико Минейро» на выезде обыграл «Куябу», Бруно Фукс получил красную карточку

«Атлетико Минейро» в матче 4-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Куябу» со счетом 3:0.

Отличились Эдуардо Варгас, Густаво Скарпа и Паулиньо, который реализовал пенальти. На 86-й минуте защитник гостей Бруно Фукс, арендованный у ЦСКА, получил красную карточку.

«Атлетико Минейро» с 8 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Куяба» без набранных очков и забитых голов — на последней строчке.