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Сегодня, 12:02

Роналдо продал контрольный пакет акций «Крузейро»

Алина Савинова
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Роналдо.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Крузейро», сообщает Marca.

Отмечается, что экс-футболист получил 109 миллионов евро за 90% акций клуба.

«Моя цель была достигнута. В этом всегда была идея — вернуть «Крузейро» и в нужный момент отдать его правильному человеку», — сказал Роналдо на пресс-конференции, посвященной продаже акций «Крузейро».

Также он заявил, что собирается продать еще один футбольный клуб, которым владеет.

«Вальядолид» — следующий», — добавил экс-форвард.

В «Крузейро» Роналдо начинал свой путь в профессиональном футболе. Также он выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Милан», «Коринтианс» и «Реал», вместе с которым стал двукратным чемпионом Испании. 47-летний бразилец является двукратным чемпионом мира, двукратным победителем Кубка Америки и двукратным обладателем «Золотого мяча».

 

Источник: https://www.marca.com/futbol/valladolid/2024/04/30/6630a67522601d34708b457a.html
Роналдо
Футбол
ФК Крузейро
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