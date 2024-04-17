Ромарио возобновил карьеру в 58 лет ради мечты сыграть вместе с сыном

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро. Он является президентом этого клуба.

«Хочу четко сказать, что я не борюсь за чемпионство, а хочу сыграть несколько матчей за команду моего сердца. Кроме того, я собираюсь исполнить еще одну мечту: сыграть вместе со своим сыном», — приводит слова Ромарио ESPN FC.

58-летний бразилец закончил карьеру в 2009 году. Он играл за такие клубы, как «ПСВ», «Барселона», «Васко да Гама», «Фламенго», «Флуминенсе» и другие. Последним его клубом была «Америка» из Рио-де-Жанейро.

«Америка» выступает во втором дивизионе штата Рио-де-Жанейро. Сын Ромарио 30-летний Ромариньо стал игроком этого клуба в марте 2024 года, перейдя в качестве свободного агента.