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Умер бывший главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Марио Загалло.
Фото AFP

Бывший нападающий и главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло скончался в возрасте 92 лет, сообщается в его аккаунте в соцсетях.

«С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло», — написано в сообщении.

Причина смерти специалиста не уточняется.

Загалло стал первым в истории футбола специалистом, выигрывавшим чемпионат мира в качестве игрока (дважды) и главного тренера.

В статусе футболиста Загалло выступал за «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».

Он работал тренером в сборных Бразилии, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также возглавлял «Ботафого», «Флуминенсе», «Фламенго», «Аль-Хиляль», «Васко да Гаму», «Бангу» и «Португеза Деспортос».

Марио Загалло
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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