Умер бывший главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло
Бывший нападающий и главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло скончался в возрасте 92 лет, сообщается в его аккаунте в соцсетях.
«С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло», — написано в сообщении.
Причина смерти специалиста не уточняется.
Загалло стал первым в истории футбола специалистом, выигрывавшим чемпионат мира в качестве игрока (дважды) и главного тренера.
В статусе футболиста Загалло выступал за «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».
Он работал тренером в сборных Бразилии, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также возглавлял «Ботафого», «Флуминенсе», «Фламенго», «Аль-Хиляль», «Васко да Гаму», «Бангу» и «Португеза Деспортос».
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