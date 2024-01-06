Президент Бразилии выразил соболезнования семье экс-тренера сборной Загалло

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера национальной команды Марио Загалло, который скончался в возрасте 92 лет.

«Марио Хорхе Лобо Загалло был одним из величайших футболистов и тренеров всех времен, великим победителем и символом любви к сборной Бразилии и самой Бразилии», — написал глава государства на своей странице в соцсети Х.

Загалло стал первым в истории футбола специалистом, который выиграл чемпионат мира в качестве игрока (дважды) и главного тренера.

В статусе футболиста Загалло выступал за «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».

Он работал тренером в сборных Бразилии, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также возглавлял «Ботафого», «Флуминенсе», «Фламенго», «Аль-Хиляль», «Васко да Гаму», «Бангу» и «Португеза Деспортос».