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Сегодня, 18:26

Президент Бразилии выразил соболезнования семье экс-тренера сборной Загалло

Руслан Минаев
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера национальной команды Марио Загалло, который скончался в возрасте 92 лет.

«Марио Хорхе Лобо Загалло был одним из величайших футболистов и тренеров всех времен, великим победителем и символом любви к сборной Бразилии и самой Бразилии», — написал глава государства на своей странице в соцсети Х.

Загалло стал первым в истории футбола специалистом, который выиграл чемпионат мира в качестве игрока (дважды) и главного тренера.

В статусе футболиста Загалло выступал за «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».

Он работал тренером в сборных Бразилии, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также возглавлял «Ботафого», «Флуминенсе», «Фламенго», «Аль-Хиляль», «Васко да Гаму», «Бангу» и «Португеза Деспортос».

Марио Загалло
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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