«Сан-Паулу» на выезде обыграл «Атлетико Гоияниенсе», хозяева доигрывали матч вдевятером

«Сан-Паулу» в матче третьего тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Атлетико Гоияниенсе» со счетом 3:0.

Отличились Джонатан Кальери, Лусиано и Алдемир Феррейра. Хозяева остались вдесятером после удаления Луиза Фелипе на 51-й минуте, а спустя 12 минут вторую желтую карточку получил Габриэль Баррос.

В следующем матче «Сан-Паулу» 30 апреля сыграет с «Палмейрасом», «Атлетико» днем ранее встретится с «Интернасьоналем».