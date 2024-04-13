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Сегодня, 15:35

Бывшая жена Кака призналась, что развелась с футболистом, потому что он был слишком идеальным

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кака.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каролина Селико, бывшая жена экс-игрока сборной Бразилии Кака, объяснила, почему рассталась с футболистом.

По словам Селико, спортсмен был для нее слишком идеальным.

«Кака никогда меня не предавал. Он относился ко мне очень хорошо. Он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, потому что мне чего-то не хватало. Проблема в том, что он был слишком идеален для меня», — цитирует Селико Marca.

Кака и Селико были женаты с 2005 по 2015 годы.

Кака завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом стал «Орландо». До этого бразилец играл за «Сан-Паулу», «Милан» и «Реал». Также на его счету 29 голов в 92 матчах за сборную Бразилии.

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