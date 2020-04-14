Министр спорта Белоруссии не видит предпосылок для приостановки чемпионата страны

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук считает, что пока нет необходимости в приостановке чемпионата страны по футболу. Это единственный турнир в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию, — цитирует министра Tribuna.com. — Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.

Количество зрителей на стадионе уменьшилось. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.