Баженов: «Зорин уже почти восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона»

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов рассказал о ситуации с полузащитником Даниилом Зориным, который играл на правах аренды за минское «Динамо».

«Насколько я знаю, Даня уже почти восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона. По поводу его перспектив — это вопрос больше для основной команды и для главного тренера. К сожалению, Даниил получил травму в молодежной сборной неприятную. Но он молодой, талантливый. Потенциал есть, это факт. Я надеюсь, что он его будет проявлять дальше», — цитирует Metaratings.ru Баженова.

В сезоне-2023/24 Зорин сыграл в 10 матчах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.