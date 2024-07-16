Умер чемпион СССР по футболу Вергеенко

Бывший вратарь минского «Динамо» Михаил Вергеенко скончался на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Никифоровича», — говорится в заявлении.

Вергеенко начинал свою футбольную карьеру в Гомеле. В 1968 году он перешел в «Динамо», вместе с которым стал чемпионом СССР в 1982-м. В этом сезоне он отыграл в воротах минчан 28 встреч, пропустив 24 мяча.

После окончания игровой карьеры Вергеенко работал тренером. «Динамо» дважды под его руководством становилось чемпионом Белоруссии (1992, 1992/93).

В Белорусской федерация футбола специалист занимал должности технического директора, заместителя председателя, возглавлял комитет по женскому футболу, а также являлся членом Исполнительного комитета АБФФ.