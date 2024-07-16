Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 11:49

Умер чемпион СССР по футболу Вергеенко

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь минского «Динамо» Михаил Вергеенко скончался на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Никифоровича», — говорится в заявлении.

Вергеенко начинал свою футбольную карьеру в Гомеле. В 1968 году он перешел в «Динамо», вместе с которым стал чемпионом СССР в 1982-м. В этом сезоне он отыграл в воротах минчан 28 встреч, пропустив 24 мяча.

После окончания игровой карьеры Вергеенко работал тренером. «Динамо» дважды под его руководством становилось чемпионом Белоруссии (1992, 1992/93).

В Белорусской федерация футбола специалист занимал должности технического директора, заместителя председателя, возглавлял комитет по женскому футболу, а также являлся членом Исполнительного комитета АБФФ.

Источник: https://abff.by/news/article/umer-mihail-vergeenko
Футбол
ФК Динамо (Минск)
2
1
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы
В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скрипченко: «У минского «Динамо» партнерские взаимоотношения со «Спартаком»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости