Глебов: «На матч с Белоруссией вышли с полной концентрацией и самоотдачей»

Полузащитник сборной России Данил Глебов подвел итоги товарищеского матча с Белоруссией (4:0).

«Игра в Минске не доставила проблем? Самое главное — мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Матч с Белоруссией стал для сборной России вторым в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.