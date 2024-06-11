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Глебов: «На матч с Белоруссией вышли с полной концентрацией и самоотдачей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Данил Глебов подвел итоги товарищеского матча с Белоруссией (4:0).

«Игра в Минске не доставила проблем? Самое главное — мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Матч с Белоруссией стал для сборной России вторым в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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