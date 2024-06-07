Игнатьев назвал сборную России фаворитом матча с Белоруссией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Белоруссии.

«Футболисты явно устали после длительного сезона, все-таки было выплеснуто много энергии. Но в любом случае игроки отдают свои силы в интересах команды. Футболисты настроили себя на иной лад. Результат стоит во главу угла. Без вариантов, сборная России — фаворит. Другого предположения в уме не держу. Сборная Беларуси ничем не сможет нас удивить. Нас нечем удивлять. Если только чрезмерным настроем. Потому что они играют дома и захотят продать товар лицом. Но это не столь огромная сила в игре с нашей сборной.

Я жду только победу сборной России. Фактор чужого поля всегда имеет значение. Но здесь главное — уровень индивидуального мастерства. Думаю, Карпин будет ставить ставку на наших легионеров. Много голов не ожидаю, но их будет достаточно для победы. Голы хочу видеть только со стороны сборной России», — сказал Игнатьев ODDS.ru.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.