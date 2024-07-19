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Сегодня, 12:35

Погостнов досрочно вернулся в «Локомотив» из белорусского «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов досрочно вернулся из аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

Зимой 2024 года 20-летний россиянин был арендован белорусским «Арсеналом» из Дзержинска, за который провел 13 матчей. Футболист начнет сезон-2024/25 вместе с московским клубом.

На счету Погостнова 15 матчей за «Локомотив», в которых он забил 1 гол.

ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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