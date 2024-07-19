Погостнов досрочно вернулся в «Локомотив» из белорусского «Арсенала»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов досрочно вернулся из аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

Зимой 2024 года 20-летний россиянин был арендован белорусским «Арсеналом» из Дзержинска, за который провел 13 матчей. Футболист начнет сезон-2024/25 вместе с московским клубом.

На счету Погостнова 15 матчей за «Локомотив», в которых он забил 1 гол.