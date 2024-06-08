Баженов: «Мелешин будет прогрессировать, я даже не сомневаюсь»

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов подтвердил, что нападающий Павел Мелешин вернулся из аренды в минское «Динамо».

«Да, все верно, Паша возвращается из аренды. У нас было соглашение, по условиям которого мы могли вернуть футболиста, чтобы он присоединился к основной команде или к сборам. Поэтому Паша сейчас в Москве, готовится к чемпионату.

По поводу аренды я могу сказать, что, наверное, не все получилось, но он так или иначе получил опыт, который ему понадобится в будущем. Паша забил два гола, отдал одну передачу, команда на первом месте идет. Я думаю, что у Паши еще все впереди. У него, я надеюсь, отличное будущее. Он будет прогрессировать, я даже не сомневаюсь», — цитирует Metaratings.ru Баженова.

За минское «Динамо» 19-летний форвард сыграл 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.