Скрипченко назвал разочарованием игру сборной Белоруссии в матче против России

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение сборной Белоруссии в товарищеском матче против России (0:4).

«Отрицательные эмоции с точки зрения того, что сборная Белоруссии уступила, уступила по делу и по всем статьям, практически без шансов, за исключением одного созданного момента в первом тайме. Переживал и болел за свою сборную. При этом было интересно посмотреть на уровень ребят из сборной России», — сказал Скрипченко «СЭ».

Также главный тренер минского «Динамо» посетовал, что сборная Белоруссии не смогла оказать достойного сопротивления.

«Результат был очень важен, потому чтобы были полные трибуны. Но, к сожалению, достойного сопротивления оказать не получилось. Это отрицательный момент, который вызывает множество вопросов и нареканий к команде, которая даже близко не продемонстрировала того потенциала, который был в прошлом году в концовке отборочного цикла к Евро. Вчера игра стала полнейшим разочарованием. После матча болельщики задавали мне вопросы, почему была такая игра. А их реакция — главный критерий оценки игры команды. И она была очень отрицательная. Это удручает», — добавил Скрипченко.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.