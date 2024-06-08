Байдачный о Сафонове: «Хорошо, что представителей «ПСЖ» не было на игре с Белоруссией»
Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Байдачный оценил игру голкипера сборной России Матвея Сафонова в матче с Белоруссией (4:0).
— У белорусов было два момента.
— А кто их создал?
— Сами россияне.
— Совершенно верно. В первом случае Сафонов чуть не привез, во втором — Максименко. Но оба голкипера исправились.
— Ваша первая реакция, когда узнали, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».
— Хорошо, что парижан не было на этом матче (смеется). Все-таки он серьезно ошибся в первом тайме.
— Но Матвей же вытащил этот мяч в итоге.
— Вытащил-то вытащил. Но в «ПСЖ» такие вещи не прощаются. Сафонов сам создал этот момент сопернику. Это насторожило. Ладно, поживем-увидим. Посмотрим, состоится ли этот переход.
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