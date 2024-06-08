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Байдачный о Сафонове: «Хорошо, что представителей «ПСЖ» не было на игре с Белоруссией»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Байдачный оценил игру голкипера сборной России Матвея Сафонова в матче с Белоруссией (4:0).

— У белорусов было два момента.

— А кто их создал?

— Сами россияне.

— Совершенно верно. В первом случае Сафонов чуть не привез, во втором — Максименко. Но оба голкипера исправились.

— Ваша первая реакция, когда узнали, что Сафонов близок к переходу в «ПСЖ».

— Хорошо, что парижан не было на этом матче (смеется). Все-таки он серьезно ошибся в первом тайме.

— Но Матвей же вытащил этот мяч в итоге.

— Вытащил-то вытащил. Но в «ПСЖ» такие вещи не прощаются. Сафонов сам создал этот момент сопернику. Это насторожило. Ладно, поживем-увидим. Посмотрим, состоится ли этот переход.

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Матвей Сафонов
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Сборная России по футболу
Анатолий Байдачный
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