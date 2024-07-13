«Факел» подписал договор о сотрудничестве с «Динамо-Брест»

«Факел» и «Динамо-Брест» подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба российского клуба.

Основная цель соглашения — популяризация футбола и совершенствование системы подготовки игроков.

«Стороны планируют наладить обмен опытом по современным методикам обучения и тренировочного процесса футболистов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Факела».

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 «Факел» сыграет в гостях с московским «Динамо» 20 июля.