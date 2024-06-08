Байдачный о победе России в Минске: «Команда Карпина приложила минимум усилий»

Бывший нападающий сборной СССР, экс-тренер «Черноморца», проживающий в Минске, Анатолий Байдачный — о товарищеском матче Белоруссия — Россия (0:4).

— Смотрел матч на стадионе, который впервые за долгие годы был заполнен до отказа, — говорит Байдачный. — Шикарная атмосфера. Но...

— До матча была надежда, что белорусы не уступят, или понимали: команды совсем разного уровня?

— Как вам сказать... Надежда есть всегда. Столько людей на трибунах... Рассчитывал на настрой, на самоотдачу ребят. Конечно, они уступают россиянам в классе. Это разные весовые категории! Но где организация игры? Настолько безвольно смотрелась сборная Белоруссии... Без характера, без идей. Жалко было на все это смотреть. Считаю, Россия для победы приложила минимум усилий.

— 0:4 — счет по игре?

— Да дело даже не в счете. Можно по-разному проигрывать. Я сейчас скорее о качестве футбола. Сегодня сборная Белоруссии предстала в таком виде... Даже продолжать не хочется. Никаких перспектив!

— При испанском тренере?

— Слушайте, он похоже, в Африке где-то родился. Это такой же испанец, как и итальянец. Не знаю...

— По первому и третьему голам есть вопросы к вашему голкиперу?

— Ну чего все на Павлюченко? Там же были и другие моменты у гостей. Я про организацию игры. Идет простая продольная передача — а два центральных защитник абсолютно неправильно располагаются! Вообще не так, как учат! Такие детские ошибки на таком уровне... Сложно анализировать...