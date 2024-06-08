Байдачный: «Опасно называть Тюкавина самым талантливым нападающим в России за последние годы»

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Байдачный оценил игру форварда сборной России Константина Тюкавина в матче с Белоруссией (4:0).

— Алексей Миранчук явно выделялся на поле своими решениями? Было видно, что к вам приехал победитель Лиги Европы?

— Да его класс-то виден. Но этот матч совершенно не показателен. Россия особо не напрягалась для достижения такого успеха. Я даже особо выделить в вашей команде никого не могу.

— Почему?

— Все были на голову сильнее белорусов! Буквально все. Подопечные Карпина были уверенными в себе, контролировали ход встречи с первой до последней минуты. Могли забить и 6 мячей, если бы понадобилось. Понимаете?

— Как вам Тюкавин, которого признали лучшим игроком РПЛ.

— Добротный форвард, многое умеет. Дай Бог ему удачи в будущем.

— Его называют чуть ли не самым талантливым российским нападающим за последние 10 лет.

— Я бы пока повременил с оценками. Когда тебя называют самым талантливым — это довольно опасная вещь. Я сам через такое проходил. Без фарта в футболе тоже сложно. Поэтому и пожелал ему удачи. Сравнения с Кокориным? Все покажет только время.