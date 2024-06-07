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Сегодня, 13:20

Черников — о матче с Белоруссией: «К каждому сопернику относимся с большим уважением»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча с Белоруссией.

— С какими эмоциями ты приехал в сборную после такого напряженного сезона?

— Всегда приезжаю только с положительными. Для каждого футболиста вызов в национальную команду — праздник.

— Какие ожидания от матча с Белоруссией? Все-таки оппонент менее статусный, чем, например, Сербия.

— К каждому сопернику относимся с большим уважением. Не мы выбираем, наша задача показывать качественный футбол и добиваться хороших результатов. С таким настроем и едем в Белоруссию.

— Хотел бы сыграть два матча или один, но побольше отдохнуть?

— Думаю, два соперника было бы круче.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Черников
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