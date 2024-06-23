Защитник «Локомотива» Постнов допускает возвращение в московский клуб из аренды в белорусском «Арсенале»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов, выступающий на правах аренды за «Арсенал» (Белоруссия), поделился мнением о возможном возвращении в российский клуб.

«Не хотелось бы загадывать. Просто пройдет время, и мы увидим, как сложится данная ситуация. Я готов к любому развитию», — приводит слова Погостнова Metaratings.by.

20-летний защитник провел в этом сезоне 12 игр в чемпионате Белоруссии и сделал 1 голевую передачу.