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Защитник солигорского «Шахтера» Баранок перешел в «Акрон»

Руслан Минаев
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Защитник солигорского «Шахтера» Никита Баранок перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба российского клуба.

20-летний белорус является воспитанником «Витебска», за который провел 20 матчей и забил 2 гола. В начале 2023-го он перешел в «Шахтер», за который сыграл 28 матчей.

Баранок вызывался в молодежную сборную Белоруссии, проведя 10 матчей и забив 2 гола.

ФК Акрон
ФК Шахтер (Солигорск)
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