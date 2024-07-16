Защитник солигорского «Шахтера» Баранок перешел в «Акрон»

Защитник солигорского «Шахтера» Никита Баранок перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба российского клуба.

20-летний белорус является воспитанником «Витебска», за который провел 20 матчей и забил 2 гола. В начале 2023-го он перешел в «Шахтер», за который сыграл 28 матчей.

Баранок вызывался в молодежную сборную Белоруссии, проведя 10 матчей и забив 2 гола.