Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 05:17

Жорже Жезуш станет тренером «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новым главным тренером «Фенербахче» станет португалец Жорже Жезуш. Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, специалист вылетел в Турцию для подписания контракта.

Окончательные детали соглашения уже обговорены. Осталось дождаться официального заявления клуба. Последним местом работы 67-летнего Жезуша была «Бенфика», которую он покинул в декабре 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Фенербахче» под руководством Исмаила Картала занял второе место в чемпионате Турции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Фенербахче
Жорже Жезуш
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафу считал, что Пату будет сильнее Роналдо и Ромарио
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости