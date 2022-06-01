Жорже Жезуш станет тренером «Фенербахче»

Новым главным тренером «Фенербахче» станет португалец Жорже Жезуш. Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, специалист вылетел в Турцию для подписания контракта.

Окончательные детали соглашения уже обговорены. Осталось дождаться официального заявления клуба. Последним местом работы 67-летнего Жезуша была «Бенфика», которую он покинул в декабре 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Фенербахче» под руководством Исмаила Картала занял второе место в чемпионате Турции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.