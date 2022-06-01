Кафу считает Пату сильнее Роналдо и Ромарио

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу признался, что был уверен в том, что нападающий Алешандро Пату станет лучшим нападающим всех времен.

«Я играл с Ромарио, Роналдо, Шевой, но я думал, что Пату будет лучшим нападающим всех времен. Он был таким же быстрым, как R9, но умед бить еще и головой, на тренировке мы боялись его, никто не мог поймать. или угадать его направление движения», — цитирует ESPN Кафу.

Напомним, Кафу и Пату вметсе выступали за «Милан».