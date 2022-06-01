Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 03:50

Кафу считает Пату сильнее Роналдо и Ромарио

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу признался, что был уверен в том, что нападающий Алешандро Пату станет лучшим нападающим всех времен.

«Я играл с Ромарио, Роналдо, Шевой, но я думал, что Пату будет лучшим нападающим всех времен. Он был таким же быстрым, как R9, но умед бить еще и головой, на тренировке мы боялись его, никто не мог поймать. или угадать его направление движения», — цитирует ESPN Кафу.

Напомним, Кафу и Пату вметсе выступали за «Милан».

1
1
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов опроверг информацию об интересе «Ференцвароша» к Дзюбе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости