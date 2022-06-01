Озил пообещал, что завершит карьеру в «Фенербахче»: «Это решение окончательное!»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил признался, что завершит карьеру в турецком клубе. 33-летний немец опроверг информацию о том, что скоро покинет команду, так как в марте был отстранен от тренировок.

«Я повторяю с акцентом: не закончу свою карьеру в другой команде, кроме «Фенербахче». На время действия моего контракта моя единственная цель — носить футболку этого клуба. Это решение очень четкое и окончательное. Согласно требованиям профессиональной жизни, если руководство примет решение обо мне, я буду только уважать его. Буду много работать и всегда буду готов. Как я всегда говорю, главное — это «Фенербахче». С любовью и уважением к великим болельщикам «Фенербахче», — написал Озил в Twitter.

Напомним, Озил перешел в турецкий клуб из «Арсенала» в январе 2021 года, подписав контракт до 2024 года.