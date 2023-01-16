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«Пас из-за границы»

Сегодня, 00:23

Завершивший карьеру в 24 года экс-игрок «Брайтона» госпитализирован с сердечным приступом

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Брайтона» Энок Мвепу госпитализирован в Замбии. У него подозревают сердечный приступ, сообщает Zambian Observer.

24-летний Энок Мвепу был доставлен в больницу после внезапного обморока.

Мужчина почувствовал себя плохо за рулем автомобиля в воскресенье утром. Ему удалось остановить машину, после чего он вышел и упал на землю.

Мвепу считался одним из самых перспективных футболистов «Брайтона», однако в октябре 2022 года он был вынужден завершить игровую карьеру из-за наследственной болезни сердца.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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