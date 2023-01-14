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Сегодня, 01:38

Азар встретился с тренером «Аль-Насра». Ранее они работали вместе в «Лилле»

Азар провел встречу с тренером «Аль-Насра» Руди Гарсия
Евгений Козинов
Корреспондент
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Эден Азар.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Эден Азар нанес визит главному тренеру «Аль-Насра» Руди Гарсия. На странице El Chiringuito TV в Twitter было опубликовано видео, на котором игрок общается с французским специалистом. Ранее они работали вместе в «Лилле».

Ранее появилась информация, что игрок сборной Бельгии может продолжить карьеру в клубе, который в начале января подписал Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 31-летний Азар провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Действующий контракт Азара рассчитан до лета 2024 года.

Эден Азар
Футбол
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
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