Азар встретился с тренером «Аль-Насра». Ранее они работали вместе в «Лилле»

Нападающий «Реала» Эден Азар нанес визит главному тренеру «Аль-Насра» Руди Гарсия. На странице El Chiringuito TV в Twitter было опубликовано видео, на котором игрок общается с французским специалистом. Ранее они работали вместе в «Лилле».

Ранее появилась информация, что игрок сборной Бельгии может продолжить карьеру в клубе, который в начале января подписал Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 31-летний Азар провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Действующий контракт Азара рассчитан до лета 2024 года.