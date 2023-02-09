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Сегодня, 02:22

Заварзин: «Тедеско рановато возглавлять сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии. Контракт заключен до конца Евро-2024.

— С моей точки зрения, Тедеско рановато возглавлять сборную. Все-таки нужен какой-то опыт. Тренер в клубе и тренер в сборной — это две совершенно разные вещи. С другой стороны, сейчас все кругом омолаживается. 70-летние уже никому не нужны. И 50-летние. Сегодня надо заниматься большой аналитикой. Смотрят не только физику и медицину. Все считает компьютер, а ты должен анализировать и понимать. По 20 человек обслуживают команду, — цитирует «РБ Спорт» Заварзина.

— В сборной Бельгии есть проблемы в коллективе. Как вы думаете, Тедеско сможет их решить? Хватит ему авторитета, чтобы всех помирить?

— Он сам европеец. Там другой менталитет. Русский бы вряд ли справился. А они там все на одной волне. Считаю, что Тедеско справится. Думаю, что ни один человек принимал решение по нему. Наверное, по каким-то параметрам он подошел.

 — Если у Тедеско не получится в сборной Бельгии, он может вернуться в «Спартак»?

—  Я бы его не взял. Он убежал, когда был нужен. Что возвращаться? Дважды в одну реку не входят.

— Значит, какая-то обида.

— Конечно. Где вы видели, чтобы человек ушел, а потом вернулся на эту же должность? Таких очень мало.

— Как вы считаете, Тедеско сможет чего-то добиться в сборной Бельгии на чемпионате Европы?

— Сборная Бельгии — это не сборная Бразилии. Если он не станет чемпионом, никто его не расстреляет. Мое мнение, что он сможет. Тедеско — современный тренер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-esli-tedesko-ne-stanet-chempionom-evropy-nikto-ego-ne-rasstrelyaet/
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Юрий Заварзин
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Источник: Тедеско является основным претендентом на пост главного тренера сборной Бельгии
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