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«Пас из-за границы»

Сегодня, 04:33

Бывшая жена Дани Алвеса поддержала бразильца, обвиняемого в изнасиловании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бывшая жена защитника Дани Алвеса Динора Сантана поддержала бразильца.

«Дани не способен сделать что-то подобное. Дани не может опозорить женщину. Все знают, кто он такой и что он не способен на такие вещи», — цитирует Sport.es Сантану.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Он был задержан и взят под стражу 20 января.

Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Дани Алвес
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