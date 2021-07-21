Защитник команды из Ганы забил 2 автогола, чтобы испортить договорной матч

Защитник «Интер Эллис» Хашмин Муса объяснил, почему забил два гола в ворота своей команды в матче чемпионата Ганы против «Ашанти Голд» (0:7). Футболисты вышел на замену за 12 минут до конца, но после двух автоголов был заменен.

«После матча команда похвалила меня. Я пообещал тренеру, что если выйду на поле, то испорчу ставки. Слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на поражение с точным счетом 1:5, но я решил испортить эту ставку, потому что не одобряю такое», — цитирует Give me Sport Муса.