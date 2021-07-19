Клуб третьей португальской лиги уволил Давидса с поста главного тренера

Известный в прошлом голландский футболист Эдгар Давидс был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ольяненси», сообщает A Bola.

Давидс возглавил клуб третьего дивизиона Португалии в январе, но не сумел выполнить главную задачу — подняться в лигу уровнем выше. При нем команда завершила прошлый чемпионат на 3-м месте, а затем выбыла из борьбы в матчах плей-офф.

Ранее президент «Ольяненси» Луиш Торреш заявил, что приглашение Давидса в клуб «было катастрофой».

Прежде 48-летний Давидс также работал тренером в английском «Барнете», являясь одновременно футболистом команды, а после этого был помощником тренера в голландском «Телстаре».