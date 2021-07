Варела вернулся в «Порту» и будет играть за резервный состав

? Varela: «Tem sempre um grande peso ser capit?o do FC Porto. Estou muito feliz por me darem esta responsabilidade e vou fazer tudo para poder cumprir o que me pedem.»



Declara??es? https://t.co/htg3pWyCvC#FCPorto #ComoN?sUmdeN?s #FCPortoB pic.twitter.com/ny0r9TkwJj