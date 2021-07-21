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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Варела вернулся в «Порту» и будет играть за резервный состав

04:35
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Экс-нападающий сборной Португалии Силвестре Варела вернулся в «Порту». 36-летний португалец подписал однолетний контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, Варела будет выступать за вторую команду «Порту». В прошлом сезоне он играл за «Белененсеш».

Напомним, ранее Варела играл за «Порту» с 2009 по 2017 год. Он провел 235 матчей за «драконов», забил 50 голов и сделал 24 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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