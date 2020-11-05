Йон Даль Томассон заразился коронавирусом

Бывший нападающий сборной Дании, главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба шведского клуба.

44-летний датчанин переносит болезнь бессимптомно, он находится на самоизоляции согласно протоколу чемпионата Швеции.

Huvudtr?nare Jon Dahl Tomasson har testats positiv f?r covid-19.



Kommande tr?ningar och matchen p? s?ndag mot IK Sirius kommer att ledas av assisterande tr?nare Daniel B?ckstr?m. — Malm? FF (@Malmo_FF) November 5, 2020

Томассон возглавил «Мальме» зимой 2020 года. После 26 туров сезона-2020 команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швеции с отрывом в 10 очков от идущего вторым «Эльфсборга».