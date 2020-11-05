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Йон Даль Томассон заразился коронавирусом

16:26
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Бывший нападающий сборной Дании, главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба шведского клуба.

44-летний датчанин переносит болезнь бессимптомно, он находится на самоизоляции согласно протоколу чемпионата Швеции.

Томассон возглавил «Мальме» зимой 2020 года. После 26 туров сезона-2020 команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швеции с отрывом в 10 очков от идущего вторым «Эльфсборга».

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