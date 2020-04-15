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Витсель пожертвовал медицинскому управлению Льежа 100 тысяч евро

22:49
Аксель Витсель. Фото Twitter
Аксель Витсель. Фото Twitter
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пожертвовал 100 тысяч евро медицинскому управлению города Льежа, где он родился. 31-летний экс-хавбек «Зенита» поддержал таким образом врачей, которые борются с распространением коронавируса.

В Бельгии в настоящее время зарегистрировано 33 573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 4440 человек умерли от COVID-19.

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