Витсель пожертвовал медицинскому управлению Льежа 100 тысяч евро

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пожертвовал 100 тысяч евро медицинскому управлению города Льежа, где он родился. 31-летний экс-хавбек «Зенита» поддержал таким образом врачей, которые борются с распространением коронавируса.

В Бельгии в настоящее время зарегистрировано 33 573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 4440 человек умерли от COVID-19.