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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Вагнер Лав доволен тем, как Марио Фернандес играет за ЦСКА

05:24
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Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признался, что ему нравится игра защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Бразилец с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за красно-синих.

Вагнер Лав.Вагнер Лав признался, что хотел бы вернуться в ЦСКА

«Я очень рад успеху Марио Фернандеса. Он игрок держится на хорошем уровне. Он игрок, обладающий хорошей техникой и способностью забивать, что очень хорошо подходит для атаки. На протяжении многих лет он оставался на этом уровне, и все, что с ним происходит — это заслуга его работы. Парень, который всегда очень много работал. Он всегда был очень предан. У него было множество предложений покинуть ЦСКА, но он никогда не хотел уходить. Он стал натурализованным русским, сегодня он больше русский, чем бразилец, и играет отличную роль в сборной. Я очень, очень счастлив. Кто знает, возможно, я вернусь, и у нас еще будет время поиграть вместе и выиграть больше титулов», — цитирует Yahoo Esportes Brasil Вагнера.

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