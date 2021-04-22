Вагнер Лав признался, что хотел бы вернуться в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признался, что будет рад вернуться в ЦСКА. Бразилец с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за красно-синих.

«Действительно, в январе была предварительная беседа с ЦСКА, но более ничего. Летом прошлого года было что-то более конкретное. Я игрок, у которого никогда не было проблем с адаптацией, и теперь вы можете это увидеть в «Кайрате». Я всегда хочу делать все возможное. Конечно, если бы я приехал в ЦСКА, был бы гораздо более подготовлен, чем Гайч. Но не знаю, в чем были его трудности. Это передается от игрока к игроку.