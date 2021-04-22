Вагнер Лав признался, что хотел бы вернуться в ЦСКА
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признался, что будет рад вернуться в ЦСКА. Бразилец с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за красно-синих.
«Действительно, в январе была предварительная беседа с ЦСКА, но более ничего. Летом прошлого года было что-то более конкретное. Я игрок, у которого никогда не было проблем с адаптацией, и теперь вы можете это увидеть в «Кайрате». Я всегда хочу делать все возможное. Конечно, если бы я приехал в ЦСКА, был бы гораздо более подготовлен, чем Гайч. Но не знаю, в чем были его трудности. Это передается от игрока к игроку.
Сюда я приехал и помог «Кайрату» выиграть титул после 16 лет, забивая голы. Мне нравится то, что делаю, и думаю о настоящем, и очень счастлив. Семья очень хорошо адаптировалась в Казахстане, и все, что произошло, меня радует. Но не знаю, что будет завтра. Если будет возможность, и мы придем к соглашению с ЦСКА, буду очень счастлив. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, где у меня была такая красивая история. И то, что ребята, которые играли со мной, исполняют разные роли в клубе, меня радует. У меня были прекрасные отношения с ними на поле и за его пределами, и это было бы действительно круто. Если мне случится прийти опять в ЦСКА, я сделаю все, чтобы вернуть клубу титулы", — цитирует Yahoo Esportes Brasil Вагнера.
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