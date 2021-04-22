Вагнер Лав не планирует завершать карьеру

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что пока не думает о завершении карьеры. В июне бразильцу исполнится 37 лет.

«Пока тело подчиняется мне, я буду на поле, и поэтому у меня нет планов уходить из футбола. Мне даже не приходит в голову закончить карьеру. Я до сих пор не знаю, как долго буду продолжать играть. Поэтому ответить на вопрос, собираюсь ли я поиграть еще в Бразилии, очень сложно», — цитирует Yahoo Esportes Brasil Вагнера.

В этом сезоне Вагнер Лав сыграл за «Кайрат» 10 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.