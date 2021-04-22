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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Вагнер Лав не планирует завершать карьеру

02:58
Вагнер Лав. Фото vk.com/fckairat
Вагнер Лав. Фото vk.com/fckairat
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Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, что пока не думает о завершении карьеры. В июне бразильцу исполнится 37 лет.

Вагнер Лав.Вагнер Лав признался, что хотел бы вернуться в ЦСКА

«Пока тело подчиняется мне, я буду на поле, и поэтому у меня нет планов уходить из футбола. Мне даже не приходит в голову закончить карьеру. Я до сих пор не знаю, как долго буду продолжать играть. Поэтому ответить на вопрос, собираюсь ли я поиграть еще в Бразилии, очень сложно», — цитирует Yahoo Esportes Brasil Вагнера.

В этом сезоне Вагнер Лав сыграл за «Кайрат» 10 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

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