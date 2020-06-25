В Португалии начнут показывать белые карточки за fair play

Федерация футбола Португалии объявила, что со следующего сезона в турнирах страны арбитры будут показывать белые карточки, сообщает O Jogo. Правило не будет распространяться на Кубок Португалии, а также высший и второй по силе дивизионы, организацией которых занимается Португальская футбольная лига.

Белые карточки призваны награждать футболистов и других участников матча за проявления fair play и другое этически правильное поведение.

В сезоне-2016/17 похожий эксперимент проводился в итальянской серии B. Футболистам за проявления fair play записывались «зеленые карточки»

Кроме того, некоторые эксперты, включая бывшего кандидата на пост президента ФИФА Жерома Шампаня, предлагали ввести «оранжевые карточки», подразумевающие временные удаления игроков.