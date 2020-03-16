В Москве ужесточили ограничения на проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания, сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

Из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение «любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно».

Запрет действует до 10 апреля 2020 года.

Таким образом, в Москве нельзя будет проводить матчи КХЛ и Тинькофф-чемпионата России даже при пустых трибунах. Розыгрыш турниров, скорее всего, будет приостановлен.