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В Москве ввели новый запрет на массовые мероприятия: на улицах — нельзя, в помещениях — не более 50 участников

17:02
15 марта. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Из-за ограничений на массовые мероприятия игра прошла при малом количестве зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 марта. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 0:0. Из-за ограничений на массовые мероприятия игра прошла при малом количестве зрителей. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Москве ужесточили ограничения на проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания, сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

Из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение «любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно».

Запрет действует до 10 апреля 2020 года.

Таким образом, в Москве нельзя будет проводить матчи КХЛ и Тинькофф-чемпионата России даже при пустых трибунах. Розыгрыш турниров, скорее всего, будет приостановлен.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020

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