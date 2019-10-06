В матче чемпионата Гватемалы произошла массовая драка. Удалены шесть игроков и два тренера

В матче 12-го тура апертуры чемпионата Гватемалы «Мунисипаль» — «Шелаху» произошла массовая драка. При счете 1:0 в пользу хозяев футболисты начали словесную перепалку, которая переросла в потасовку. В ней приняли участие практически все футболисты. В результате арбитр удалил на 63-й минуте двух футболистов у хозяев и троих — у гостей. Также красные карточки были показаны главным тренерам обеих команд.

Через 4 минуты удаление получил еще один игрок «Шелаху».

В результате «Мунисипаль» выиграл 2:0, причем второй мяч забил только на 90-й минуте.