В Грузии футболистам платят сосисками

Интересный случай произошел в грузинском Зугдиди. Там футболисты клуба высшей лиги вместо денег получают зарплату… сосисками! На днях один из игроков команды Гига Бечвая, чтобы оплатить квитанцию за газ, сдал сосиски в магазин. Теперь как минимум еще месяц он проведет в тепле.
Любопытно, что в этом сезоне за три с половиной месяца в "Зугдиди" сменилось аж пять тренеров. (Мамука КВАРАЦХЕЛИЯ)
Ковтун
Надеюсь, сосиски хоть натуральные, не то, что у нас в Москве - сплошная соя или крахмал с глютаматом натрия и аскорбиновой кислотой.
16:42 5 декабря
tehiri
парочку наших звезд бы на сосиски... может бы стимул был играть...
15:36 5 декабря
DENsid
Ну тут хоть сосисками, в Томи походу долги будут гасить снегом !
15:14 5 декабря
честный человечишко
Вегетарианцам дорога в команду заказана. Жаль их...
15:09 5 декабря
shpasic
месяц будет голодным, зато в тепле!
15:06 5 декабря