14:55 5 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Грузии футболистам платят сосисками

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Интересный случай произошел в грузинском Зугдиди. Там футболисты клуба высшей лиги вместо денег получают зарплату… сосисками! На днях один из игроков команды Гига Бечвая, чтобы оплатить квитанцию за газ, сдал сосиски в магазин. Теперь как минимум еще месяц он проведет в тепле.

Любопытно, что в этом сезоне за три с половиной месяца в "Зугдиди" сменилось аж пять тренеров. (Мамука КВАРАЦХЕЛИЯ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ковтун

Надеюсь, сосиски хоть натуральные, не то, что у нас в Москве - сплошная соя или крахмал с глютаматом натрия и аскорбиновой кислотой.

16:42 5 декабря

tehiri

парочку наших звезд бы на сосиски... может бы стимул был играть...

15:36 5 декабря

DENsid

Ну тут хоть сосисками, в Томи походу долги будут гасить снегом !

15:14 5 декабря

честный человечишко

Вегетарианцам дорога в команду заказана. Жаль их...

15:09 5 декабря

shpasic

месяц будет голодным, зато в тепле!

15:06 5 декабря

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