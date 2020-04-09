Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Бельгии футболисты создали специальный совет игроков

11:47
Венсан Компани. Фото Reuters
Венсан Компани. Фото Reuters
Теги:

Футболисты Бельгии создали совет игроков, который хочет участвовать в принятии решений в национальном футболе, сообщается на сайте Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Футболисты объявили об этом решении, опубликовав открытое письмо. Его подписали 15 игроков в том числе Симон Миньоле («Брюгге»), Игор Де Камарго («Мехелен»), Венсан Компани («Андерлехт») и другие.

Ранее Высшая футбольная лига Бельгии и Королевская бельгийская футбольная ассоциация обсудили с УЕФА вопрос о досрочном завершении сезона в чемпионате Бельгии. Совет директоров рекомендовал немедленно завершить нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. УЕФА, в свою очередь, заявил, что любое решение отказаться от проведения внутренних турниров на данном этапе преждевременно и неоправданно.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир