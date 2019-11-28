Три года назад бразильский «Шапекоэнсе» попал в авиакатастрофу. Выжили только трое
Ровно три года назад, 28 ноября 2016 года, бразильский «Шапекоэнсе» попал в авиакатастрофу. Клуб летел в Колумбию на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ»
В результате падения самолета погиб 71 человек из 77, находившихся на борту. Среди шестерых выживших четверо представляли «Шапекоэнсе». Вратарь Данилу позднее умер в больнице. Его коллега по амплуа Жаксон Фолман выжил, но лишился ноги. Также выжили защитники Нету и Алан Рушел. Нету не смог вернуться в спорт и после катастрофы принял участие только в товарищеском матче с «Барселоной» (0:5). Алан Рушел же продолжает карьеру. В этом сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей и забил 1 гол в чемпионате штата за «Шапекоэнсе», а также отметился 8 играми и 1 мячом в чемпионате Бразилии за «Гойяс».
Three years ago today, a plane carrying the Chapecoense squad to the first leg of the Copa Sudamericana final crashed.— Goal (@goal) November 28, 2019
71 people died, including 19 Chapecoense players.
Gone, but never forgotten. #ForcaChape ? pic.twitter.com/yhQoy5SP9r