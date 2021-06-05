Тевес не сдержал слез при объявлении об уходе из «Бока Хуниорс»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес объявил об уходе из клуба. 37-летний аргентинец со слезами на глазах объявил о своем решении.

«Сегодня я могу сказать: «Да, я ухожу на пенсию», но, может быть, через три месяца я проснусь и захочу снова играть, но уже не в «Боке», — сказал Тевес.

Carlos #Tevez: «Today I can say that yes, I'm retiring, but maybe in three months I wake up and I want to play again, but not in @BocaJrsOficial again». pic.twitter.com/7CbuqGNYUL — Only the best football transfers (@MoveTransfers) June 4, 2021

Ранее сообщалось, что Тевес заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых был и «Вест Хэм», за который Тевес уже выступал в сезоне-2006/07.

Карлос Тевес вернулся в «Боку» зимой 2018 года.