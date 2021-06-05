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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Тевес не сдержал слез при объявлении об уходе из «Бока Хуниорс»

03:25
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Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес объявил об уходе из клуба. 37-летний аргентинец со слезами на глазах объявил о своем решении.

«Сегодня я могу сказать: «Да, я ухожу на пенсию», но, может быть, через три месяца я проснусь и захочу снова играть, но уже не в «Боке», — сказал Тевес.

Ранее сообщалось, что Тевес заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых был и «Вест Хэм», за который Тевес уже выступал в сезоне-2006/07.

Карлос Тевес вернулся в «Боку» зимой 2018 года.

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